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Hakkari'de kan bağışı kampanyası

HAKKARİ (İHA) – Kızılay tarafından Hakkari'de 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağışı kampanyası start aldı.

13.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:00Hakkari'de kan bağışı kampanyası
HAKKARİ (İHA) – tarafından 'de 3 gün sürecek olan kan ve kök hücre bağışı kampanyası start aldı.

Vatandaşlar, kampanya kapsamında Bulvar Caddesi üzerindeki mobil kan bağışı aracına gelerek kan bağışında bulundu. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağış aracının 13-14 ve 15 Kasım tarihleri arasında Hakkari Belediyesi karşısında bulunacağını ve vatandaşların 3 gün boyunca bağışta bulunabileceğini söyledi. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyen Bozkurt, bağış kampanyasının geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarının devam edeceğini, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini ifade etti. - HAKKARİ

Kızılay, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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