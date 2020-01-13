Haberler » Güncel » Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu - Haber

Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:00Hakkari'de 'Kapan-3' Operasyonu
'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu'nun yürütüldüğü belirtildi. 825 personelin katıldığı operasyon kapsamında tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:29  Büyükşehir Çocuk Korosu alkış aldı - Haber
15:28  Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor - Haber
15:28  Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haber
15:28  Belediye Başkanı Sayan, Ağrı'da hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı - Haber
15:26  50 uyuşturucu hapla yakalandılar - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
13.01.2020 15:29:34