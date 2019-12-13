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Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı

Hakkari'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:00Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı

'de dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle 59 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 8 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İş yerlerinin önünü temizleyen esnaflar

- Çarşı merkezinde çalışma başlatan belediye ekipleri

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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