Hakkari'de Kar Yağışı

HAKKARİ'de etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar
kalınlığı kentte merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Hakkari
ve ilçelerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan
kar ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği kentte, Hakkari Belediyesi ve il Özel İdaresi'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması başlattı.
- Hakkari
Hakkari,Kar
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:33