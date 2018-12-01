Hakkari'de Kar Yağışı

Hakkari
'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla il merkezinde 3 köy ve 13 mezra ile Yüksekova
ilçesindeki 3 köy ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Selahaddin Eyyubi
Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Ankara
ve İstanbul
seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.
Yüksekova,Hakkari
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:33