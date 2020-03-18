Hakkari'de kar yağışı
Hakkari'de mart ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:49
Hakkari 'de mart ayına rağmen etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi de, kentin 15 değişik mahallesinde çalışma başlattı. Zaman zaman karla karışık yağmurun da etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, bazı esnaf ise ellerine kürek alarak iş yerlerinin önünü temizledi. - HAKKARİ
Hakkari'de etkili olan kar yağışı birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi de, kentin 15 değişik mahallesinde çalışma başlattı. Zaman zaman karla karışık yağmurun da etkisini sürdürdüğü Hakkari'de, bazı esnaf ise ellerine kürek alarak iş yerlerinin önünü temizledi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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