Hakkari
'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi...Askeri kirpi devrildi: 3 asker yaralandı
HAKKARİ - Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 2 köy, 8 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, yolun kaygan olması nedeniyle bir kirpinin şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaralandı. Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kapanan 2 köy, 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari- Van
karayolu 20'nci kilometresinde yolun kaygan olmasından dolayı askeri kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu bir binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 2 bin 600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen devam ediyor.
Hakkari
09 Aralık 2018 Pazar 11:47