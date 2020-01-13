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Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.

13.01.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:38Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi
'nin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Yukarı Güveç köyünde yaşayan Abo ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak sobadan sızan gazdan etkilendiklerini bildirip yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen ambulansın çığ nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyememesi üzerine verilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak sağlık ekibinin köye ulaşması sağladı.
Sağlıkçıların ilk müdahalesini evde yaptığı 4 kardeş, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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