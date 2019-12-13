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Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışması başlattı.

13.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:36Hakkari'de karla mücadele çalışması
Belediyesi sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışması başlattı.

19 köy ve 40 mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve kar kalınlığının 35 santimetreyi bulduğu Hakkari'de, sabahın ilk saatleriyle birlikte belediye karla mücadele ekibi harekete geçti. Kentin 15 değişik mahallesindeki yollar kısa sürede ulaşıma açıldı.

Kaldırımlar ve yayaların kullandığı ara sokaklar, belediye ekiplerince küreklerin yardımıyla kardan arındırıldı. Hakkari Belediyesi ekiplerinin yaptığı karla mücadele çalışmasının tam not aldığını belirten vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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