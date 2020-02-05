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Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:57Hakkari'de karla mücadele çalışması
Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Hakkari'de belediye ekibinin 14 iş makinesi ve 30 personelle yürüttüğü geceli gündüzlü çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Bir taraftan mahalle yollarında genişletme çalışmaları yapılırken diğer taraftan ise çarşı merkezindeki kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor.

Kar yığınlarının boşaltıldığı alanlarda kar dağları oluşurken, ekipler karları boşaltmak için yeni alanlar tespit etmeye başladı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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