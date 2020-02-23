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Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor

Kış şartlarının ağır geçtiği Hakkari'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

23.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:41Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor
Kış şartlarının ağır geçtiği 'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Kar yağışının yeniden etkili olduğu Hakkari'de belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 14 iş makinesi ile birlikte çarşı merkezinde çalışma başlatan ekipler, kar yığınlarını ise kamyonlara yükleyerek şehir dışına çıkartıyor.

Öte yandan, kentin 15 değişik mahallesinde başlatılan karla mücadele çalışmaları Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in denetiminde devam ediyor. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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