Hakkari'de Karla Zorlu Mücadele

Hakkari
'de çığ nedeniyle kapanan köy yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açıldı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Çığ düşmesi sonucu kapanan Oğul köyü yolunda yer yer 7-8 metre kara rağmen çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı noktalarda adeta kar tüneli açarak güçlükle ilerleyebildi. Söz
konusu yolu ulaşıma açan ekipler, bu zorlu çalışmayı cep telefonuyla kaydetti.
Hakkari, Güncel
Kaynak: AA