Hakkari'de karne heyecanı

Hakkari
'de öğrencilere karneleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Güzel Sanatlar Lisesinde karne töreni düzenlendi.
Programda beceri ve tasarım atölyelerinin açılışını yapan Vali İdris Akbıyık, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.
Beceri ve tasarım atölyelerinde Türkiye
ve dünya çapında ressam, müzisyen ve sanatçıların çıkabileceğini ifade eden Akbıyık, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Programa Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutan Vekili Piyade
Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe
, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
de katıldı.