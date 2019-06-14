14.06.2019 14:18
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Hakkari'de karne heyecanı

Hakkari

Hakkari'de öğrencilere karneleri verildi.

Hakkari'de öğrencilere karneleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güzel Sanatlar Lisesinde karne töreni düzenlendi.
Programda beceri ve tasarım atölyelerinin açılışını yapan Vali İdris Akbıyık, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.
Beceri ve tasarım atölyelerinde Türkiye ve dünya çapında ressam, müzisyen ve sanatçıların çıkabileceğini ifade eden Akbıyık, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Programa Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de katıldı.
Kaynak: AA
Komando, Hakkari, Güncel

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