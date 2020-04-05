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Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da kavga eden 11 kişilik gruba koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yüksekova'da yaşanan olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Valimizi tebrik ederim" dedi.

05.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:47

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, kavga eden 11 kişilik gruba koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşanan olayı kendi sosyal medya hesabında duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, kavga edenlere ceza kestiren Vali Akbıyık'ı tebrik etti.

TOPLAM 34 BİN 650 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Olay, Yüksekova ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki kişi, alış-veriş yapmak için markete girdi. Bu sırada görevliler, gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL ceza kesilmiştir."dedi.

BAKAN SOYLU, VALİYİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla Twitter hesabında açıklama yaptı. Bakan Soylu "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

Hakkari’de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, kavga, Güncel

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Yüksekova'da kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
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