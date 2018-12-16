Hakkari'de Kayak Sezonu Açıldı

Hakkari
Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında dağ evi ve kayak sezonu törenle açıldı.
Valiliğin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki dağ evi ve kayak tesisinde sezon açılışı, Hakkari Vali İdris Akbıyık tarafından yapıldı.
Akbıyık ve beraberindeki protokol, sezon açılışında, dağ evinde misafir edilen çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Açılışta kayak yaparak Türk bayrağı taşıyan çocuklar, tesislerde gün boyunca güzel zaman geçirdi. Askerler, çocuklara dağ evinde ikramda bulunuldu.
Sezon açılışında 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu hazır bulundu.
Komando,Hakkari
16 Aralık 2018 Pazar 21:59