Hakkari'de kayıp gencin cesedi derede bulundu

Hakkari
'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın cesedi derede bulundu.
Sümbül Anadolu Lisesi
öğrencisi Selcan Özatak (18), pazartesi günü okula gitmek için evden ayrıldı.
Özatak'tan bir daha haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Biçer Mahallesi'nden geçen Katramas Deresi'nde bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, Hakkari Devlet Hastanesi
morguna gönderildi. Cesedin lise öğrencisi Özatak'a ait olduğu belirlendi.
Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki Sevcan Özatak'ın birkaç gündür kayıp olarak arandığını söyledi.
Özatak'ın, Biçer Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nde ölü bulunduğunu belirten Akbıyık, "Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Henüz yeni bulundu. Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.
Kaynak: AA
Güncel