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Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

HAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

05.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:39Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

HAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hakkari- Çukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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