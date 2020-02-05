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Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralıHAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:44
'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı
HAKKARİ'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Hakkari- Çukurca karayoluna 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde Ahmet Er yönetimindeki 30 ABB 300 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Mervan Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayı öğrenen yaralı yakınları ise hastaneye akın etti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Hakkari'de kaza: 2'si ağır 7 yaralı

Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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