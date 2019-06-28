28.06.2019 00:28
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Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu

Hakkari

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan bir asker, nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Hakkari Valiliği 'nden yaplan açıklamada, olay bugün sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 20 kilomtre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü yakınlarındaki Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Birliğinde nöbet tutan bir asker, silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şahit asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlğı'nda tören düzenleneceği belirtildi.


- Hakkari
Kaynak: DHA
Komando , Hakkari , Güncel

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