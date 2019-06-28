28.06.2019 01:16
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Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu (2)

Hakkari

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hakkari 'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Silah arkadaşımız 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esansında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

ANKARA,


Kaynak: DHA
Hulusi Akar , Hakkari , Güncel

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