Haberler » Güncel » Haber

Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı

Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verdi.

27.09.2019 15:19Hakkari'de Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı
Hakkari Belediyesi, 2000 yılında aramızda ayrılan Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verdi.

Hakkari Belediyesi, çöp araçlarını usta oyuncu Kemal Sunal'ın posterleriyle süsledi. Araçların üzerinde bulunan 'Temiz Bir Hakkari İçin El Ele-İki Gözümün Çiçeği' mesajı büyük beğeni kazandı.

Yolda geçen vatandaşlar, belediye araçlarından gözlerini ayırmayarak usta oyuncu Kemal Sunal'ın afişlerine bakarak verilen mesajı okuyorlar. Kemal Sunal'ın posterleriyle çevre mesajı verilmesinin örnek bir davranış olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyenin temiz bir çevre için yaptığı afişli reklamın amacına ulaşacağını umut ettiklerini belirttiler.

Kemal Sunal'ın filmleri ile büyüdüklerini ve halen büyük bir beğeni ile filmlerini izlediklerini anlatan vatandaşlar, "İki gözümün çiçeği, haydi temiz bir Hakkari için el ele verelim. Kemal Sunal'ı unutmayalım" dediler. - HAKKARİ

Kemal Sunal, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremde iletişimin kesilmesiyle ilgili açıklama
19:36 Erzincan'da DEAŞ operasyonu
19:36 Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması
19:32 Bakü'deki MIKTA Film Festivali, Ayla filmi ile başladı
19:32 Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı
19:32 Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi
19:31 Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi