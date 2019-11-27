Haberler » Güncel » Hakkari'de Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi - Haber

Hakkari'de Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Hakkari'de 7 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

27.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:04Hakkari'de Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
'de 7 gazisine madalya ve beratları takdim edildi.
Valilik salonunda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, gazilerin bu madalya ve beratı gururla taşıyacaklarını söyledi.
Akbıyık, daha sonra madalya ve beratlarını verdiği gazilerle bir süre sohbet etti.
Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da katıldı.

Hakkari, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:04 3. Yeni Nesil girişimcilik Zirvesi
13:04 35. İSEDAK Toplantısı
13:03 Çatalca'da fabrika yangını (2)
13:03 - Oğlu için kurduğu spor kulübüyle çocukları hayata bağladı
13:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK toplantısında konuştu (1)
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
27.11.2019 13:05:05