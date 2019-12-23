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Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.

23.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54 Hakkari'de
'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde devam eden Kıran-10 Operasyonu kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince söz konusu bölgede tespit edilen sığınakta da biksi makineli tüfek ve bu silaha ait 568 mühimmat, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mauser marka tüfek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.

Kazan Vadisi, Hakkari, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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