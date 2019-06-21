21.06.2019 17:31
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Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram patlayıcı bulundu

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, PKK 'lı teröristlere yönelik operasyonda 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyü Çimenli Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı ile çuvala sarılı çok sayıda çivi bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Çukurca , PKK , Hakkari , Güncel

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