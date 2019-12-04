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Hakkari'de kış lastiği uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

04.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:47
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 'ta başlayan kış lastiği uygulamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamaya yönelik Hakkari- Kara yolu ile kentin değişik noktalarında denetimlerde bulundu.
Araçlarda lastik kontrolü yapan trafik polisleri, sürücülere kar lastiğinin önemi konusunda da bilgiler verdi.
Trafik Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Aralık tarihi itibariyle kış lastiği uygulamasının başladığını anımsattı.
Bu kapsamda yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerinin devam ettiğini belirten Söğüt, şunları aktardı:
"Denetlemelerde araç lastiklerinin derinliklerini ölçüyoruz. Onun haricinde üzerindeki bazı hususlarda kış lastiği olup olmadığını inceleyip araçların rutin kontrollerini yaparak ve vatandaşları bu yönde bilgilendirerek yollarına devam etmeleri yönünde uğurluyoruz. Hakkari zaten kış memleketi olmasından dolayı çoğu okul servisimiz ve yük taşıyan araçlarımız lastiklerini takmış durumda. 1 Aralık'tan beridir kontrollerimize devam ediyoruz. Bu zamana kadarda çok fazla bir cezamız olmadı bu konuda. Genel anlamda Hakkari halkı bu konuda daha duyarlı ve dikkatli."
Hakkari'de kış lastiği uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Aralık, Van, Güncel

Kaynak: AA


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