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Hakkari'de kitap kampanyası

Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde Çok Programlı Lisede açılan "Şehit Teğmen Abdulselam Özatak" kütüphanesi için kampanya başlatıldı.

07.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:00
'nin Durankaya Beldesi'nde Çok Programlı Lisede açılan "Şehit Teğmen Abdulselam Özatak" kütüphanesi için kampanya başlatıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, yaptığı açıklamada, öğrencileri aydınlık geleceğe hazırlamak için kitap kampanyası başlattıklarını söyledi.
Okulun kütüphanesini kitaplarla donatmak istediklerini ifade eden Er, "Biliyorsunuz okul kütüphaneleri öğrencilerimiz için gerçekten çok önemli. Dünyaya açılan en önemli kapı olarak görüyoruz. Eğitimin, bilimin ve sanatın temeli kitaba dayanır. Hakkari olarak okuyan, araştıran, çalışan, üreten, düşünen beyinlere çok acil ihtiyacımız var. Bunu başarabilmek için de kırsal kesimlerdeki okullarımızda dahi modern kütüphaneler kurmalıyız." dedi.
Er, toplanacak kitapları kütüphaneye bırakacaklarını kaydetti.
Hakkari'de kitap kampanyası

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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