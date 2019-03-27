Hakkari
'de kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Hakkari Kent Park'ta düzenlenen etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yusuf Kızılkaya
, burada yaptığı konuşmada, 55. Kütüphane Haftası
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Kızılkaya, şöyle konuştu:
"Biz Sayın Valimizin ilimizde başlattığı 'Bir Kitap Bir İnsan' kampanyası ile 81 ildeki 'Kitap Değiştirir' kampanyasını birleştirdik. Etkinliğe yaklaşık 60 genç, kitapsever dostumuz katıldı. Her katılımcının gelecekteki etkinliğe bir kişiyi katması demek, Hakkari'deki okuma kültürünün artmasına daha fazla destek sunar. Buruya gelip, bu soğuk havada bizlerle birlikte kitap okuyan kitapsever dostlara teşekkür ediyoruz."
Güncel
Kaynak: AA