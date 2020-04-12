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Hakkari'de korona virüs tedbirleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşlar uyarak evlerinden çıkmadılar.

12.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:12
Hakkari'de korona virüs tedbirleri
HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşlar uyarak evlerinden çıkmadılar.

Cadde ve sokaklarda görev yapan polis memurları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske ile dolaşılması, gerekmedikçe sokağa çıkılmaması uyarılarını yaparken, birçok vatandaş ise uyarılara dikkat ederek evde kalmayı tercih etti. Hakkari il merkezinde 2, Yüksekova ilçesinde ise 3 olmak üzere 5 vatandaşın korona virüsü yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu olmaları herkese moral kaynağı olurken, halen hastanede bulunan bazı vatandaşın ise durumlarının her geçen gün iyiye gittiği ve yakında taburcu olacakları öğrenildi.

Hakkari'de alınan tedbirler sayesinde vatandaşların duyarlılık gösterdiğini belirten yetkililer, bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, evde kalmaya devam çağrısını yenilediler.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabında boş olan caddelerden fotoğraflar paylaşarak "Evinizde kaldığınız için teşekkürler Hakkari. Bizler sizler için görevdeyiz" mesajı verdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Polis, Güncel
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