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Hakkari'de korona virüsü yenen bir hasta taburcu oldu

Hakkari'de korona virüsü yenen bir hasta taburcu oldu Hakkari'de korona virüsü nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

15.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:23
Hakkari 'de korona virüsü yenen bir hasta taburcu oldu
HAKKARİ - Hakkari'de korona virüsü nedeniyle gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan korona virüsü testi pozitif çıkan hastane çalışanı Ziya Müezzinoğlu'nun tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Müezzinoğlu, sağlıkçıların alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Hastane Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, hastaya 'geçmiş olsun' dileğinde bulunarak, "Hastamız bu süreci hiçbir zorluk yaşamadan atlattı. Umarım bizdeki diğer hastalar için de süreç bu şekilde ilerler. Ziya, en kısa sürede yine aramıza dönecek" dedi.
Hastalığı atlattığı için mutlu olduğunu ifade eden Müezzinoğlu ise "Diğer hastalar için şifa diliyorum. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız çok iyi baktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların bayağı destekleri oldu. Buraya ağlayarak girdim, şu an gülerek çıkıyorum. Bu hastalığı kapmamak için lütfen evde kalın" diye konuştu. Hakkari’de korona virüsü yenen bir hasta taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakkari, Sağlık
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