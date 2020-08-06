Hakkari'de 'koronavirüs' denetimi

HAKKARİ'de, Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı. Hakkari Valiliği birçok noktada yüzlerce personelle İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontrollerini sıklaştırdı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile beraber kent merkezinde vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Akbıyık, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Hakkari'de 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla sağlık denetimlerini yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda müdürlerimiz birim amirlerimiz ve memurlarımız Hakkari'de marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar ve ticari taksiler de Covid-19 denetimlerini yapıyoruz. Bu denetim bu güne kadar yapılan en büyük denetimdir. Denetime katılan tüm birimlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.