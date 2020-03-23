Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hakkari'de koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı - Haberler

Hakkari'de koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı, bazı eczanelerde şeffaf branda ve plastik cam ile bölme uygulaması başlattı.

23.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:32
Hakkari'de koronavirüs tedbirleri kapsamında çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı
Hakkari 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çarşı merkezi köpüklü suyla yıkandı, bazı eczanelerde şeffaf branda ve plastik cam ile bölme uygulaması başlattı.
Kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediyeye bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bulvar Caddesi'ndeki kaldırım, iş yerlerinin kepenkleri ve park halindeki araçları köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.
"Evde kal" çağrılarının etkili olduğu kentte, polis ekipleri ekip otolarıyla vatandaşlara mecburi olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Bazı eczanelerde de müşteri ve çalışanlar arasındaki mesafeyi korumak için şeffaf branda ve plastik cam ile bölme oluşturuldu.
Bulvar Caddesi'ndeki eczane işletmecisi İslam Zirek, yaptığı açıklamada, salgına karşı hem kendileri hem de vatandaşlar için önlem aldıklarını söyledi.
Halkın sağlığını önemsediklerini belirten Zirek, "Müşterilerle mesafeyi korumak için eczanemizde şeffaf cam ile bölme oluşturduk. Bu şekilde çözüm bulmaya çalıştık." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Hakkari, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Haber İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi - Haber Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak - Haber Kırklareli'nde yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden "teşekkürlü hizmet" - Haber Sanayi ve maden atıklarını çini ve seramiğe dönüştürüyorlar - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading