Hakkari'de koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları
Hakkari'de alış veriş merkezleri ve toplu taşım araçlarında yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.
16.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:52
Hakkari 'de alış veriş merkezleri ve toplu taşım araçlarında yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında ilaçlama yapıldı.
Belediye ekipleri, dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında iş merkezleri, toplu taşıma araçları ile Çevre Yolu'nda bulunan alış veriş merkezindeki çocuk oyun alanı, mescit, tuvalet ve oturma alanlarını dezenfekte etti.
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde yayılan söz konusu hastalığa karşı belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kentteki toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini belirten Arslan, "Belediyemizin bu gayretli çalışmalarını takdir ediyoruz. Bizler de taşımacı esnafımızla görüşüyoruz. Dezenfektenin dışındaki diğer önlemleri alma konusunda da sürekli uyarılarımız yapıyoruz." dedi.
Belediye ekipleri, dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında iş merkezleri, toplu taşıma araçları ile Çevre Yolu'nda bulunan alış veriş merkezindeki çocuk oyun alanı, mescit, tuvalet ve oturma alanlarını dezenfekte etti.
Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok yerinde yayılan söz konusu hastalığa karşı belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğünü söyledi.
Kentteki toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiğini belirten Arslan, "Belediyemizin bu gayretli çalışmalarını takdir ediyoruz. Bizler de taşımacı esnafımızla görüşüyoruz. Dezenfektenin dışındaki diğer önlemleri alma konusunda da sürekli uyarılarımız yapıyoruz." dedi.
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Kaynak: AA
Manşet
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