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Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişilik aile alkışlarla taburcu edildi

Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişilik aile, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:00
Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişilik aile alkışlarla taburcu edildi
Hakkari 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan 3 kişilik aile, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Yüksekova Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan anne, baba ve 8,5 aylık bebeklerinin tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan aile, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşayan anne ve baba, sağlık çalışanları ve diğer hastalarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özge Özgen Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanısı konulan ailenin tedavisinin bir hafta sürdüğünü söyledi.
Anne , baba ve bebeğin tedaviye olumlu cevap verdiğini belirten Top, "Bir haftanın sonunda taburcu etmeye karar verdik. Vaka sayımız 10'du. Bugün ailemizi taburcu ettikten sonra 7'ye düştü. Diğer hastaların durumu iyi. Takiplerini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Anne, Güncel
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