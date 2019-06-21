21.06.2019 10:26
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Hakkari'de kültür ve sanat gezisi düzenlenecek

Hakkari

Hakkari'de 5 gün sürecek kültür ve sanat gezisi gerçekleştirilecek.

Hakkari'de 5 gün sürecek kültür ve sanat gezisi gerçekleştirilecek.
İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi Profesör Dr. Yücel Tanyeri ve Murat Selam, geziye katılmak üzere Yüksekova ilçesine geldi.
Tanyeri, yaptığı açıklamada, amaçlarının Hakkari ve ilçelerini, bölgenin gelenek ve göreneklerini, kültürünü ve doğasını tanımak olduğunu söyledi.
Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği Başkanı Hatice Temir ise amaçlarının Hakkari'yi tanıtmak olduğunu anlatarak, "Umarım güzel bir gezi olur. Yüksekova'yı daha güzel şeylerle hafızalarda bırakmak istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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