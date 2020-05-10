Haber, Son Dakika, Haberler

Hakkari'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

10.05.2020 04:29 | Son Güncelleme: 10.05.2020 04:31
Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.
Kentte kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde etkili oldu.
Berçelan Mahallesi'nde 3 binanın çatısını uçtu, yola savrulan sac ve tahta parçalarını olay yerine gelen itfaiye ekipleri topladı.
Mahalle sakinlerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarla oturdukları binanın çatısının uçtuğunu belirterek, "Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses geldi. Hemen yukarı çıktık. Rüzgar çatıyı komple uçurmuştu. Üç bina zarar gördü. Şu an yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık." diye konuştu. Hakkari’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Hakkari, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump’tan Merkel’e ’İkinci Dünya Savaşı’ telefonu Haber
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Güney Kore’de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Virüs dinlemediler! Belarus’ta Zafer Günü’nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kolombiya’da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Haber
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Haberler››Güncel››Hakkari'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:00: MALTEPE'DEKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ GAZİ CERAN HEYKELİ'NİN KOLU KIRILDI - Haber 05:04: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 247'ye yükseldi - Haber 04:22: Sağlik Bakani Koca'dan Anneler günü mesaji - Haber 04:21: Hakkari'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu - Haber 04:18: İletişim Başkanı Altun'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Haber 00:45: Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler - Haber 00:23: Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı - Haberler 23:59: Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı - Haber 22:59: Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi - Haberler 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler