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Hakkari'de "masabaşı" tatbikatı yapıldı

Hakkari'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "masabaşı" tatbikatı yapıldı.

18.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:00Hakkari'de
'de Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "masabaşı" tatbikatı yapıldı.
İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte zaman zaman deprem ve çığ gibi doğal afetlerin yaşanabildiğini söyledi.
Tüm kurum ve kuruluşların her türlü olumsuzluk ve afetler için hazır olması gerektiğine vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:
"Bu tür krizler her zaman herkesin başına gelebilir. Onun için biz gerek vatandaş gerek kamu personeli gerekse de kurum ve kuruluşlar olarak her türlü tedbirimizi alıp bu tür durumlarda anında ve yerinde müdahalede bulunmamız gerekir. Tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla masabaşı tatbikatı gerçekleştireceğiz. Hakkari'de olası bir afet durumunda neler yapıyoruz onu gözden geçireceğiz, görevlerimizi bir daha hatırlayacağız ve koordinasyonu en üst düzeyde sağlayacağız."
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz de tatbikatın amacının kentte olası bir afet durumunda Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak, çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak ve plandaki olası eksiklikleri tespit etmek olduğunu belirterek, ülkede eskiden yaşanan afetlerden örnekler verdi.
Konuşmaların ardından olası bir afet karşısında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler ve Afet Müdahale Planı yönetmeliğine ilişkin katılımcılar bilgilendirildi.

Türkiye, Hakkari, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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