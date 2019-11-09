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Hakkari'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri

Hakkari'de Valisi ve Belediye Başkan Vekili dris Akbıyık, "İslam ülkeleri arasındaki huzursuzluk, iç savaşlara rağmen, dış güçlerin bizi bölme çabalarına izin vermeden dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz" dedi.

09.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:00Hakkari'de Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri
'de Valisi ve Belediye Başkan Vekili dris Akbıyık, "İslam ülkeleri arasındaki huzursuzluk, iç savaşlara rağmen, dış güçlerin bizi bölme çabalarına izin vermeden dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz" dedi.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından Gençlik İl Müdürlüğünde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinliğe Vali İdris Akbıyık, Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. Yusuf Acar, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından müftülük olarak "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Vali Akbıyık ise "Doğumunun sene-i devriyesine ulaşmamız vesilesi ile Mevlid-i Nebi Haftasını kutladığımız bu müstesna günleri hep birlikte Hakkari'de idrak etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ülke olarak Peygamber Efendimizin şefaatine her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz. İslam ülkeleri arasındaki huzursuzluk, iç savaşlara rağmen, dış güçlerin bizi bölme çabalarına izin vermeden dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Bu sebeple Mevlid-i Nebi Haftasını bizi sünnete daha da yakınlaştırmanın, sünnetle bütünleşmenin ve ilimizdeki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmenin bir vesilesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Selçuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doç. Dr. Yusuf Acar Hz. Peygamber (S.V.S) ve aile konulu konferans verdi. Doç. Dr. Yusuf Acar, Peygamber Efendimizin hayatı ve birçok kişinin başında geçen hadiseler hakkında bilgi verdi. Düğün törenlerine de değinin Doç. Dr. Yusuf Acar, herkesin gösterişli düğünlerden kaçınması gerektiğini söyledi. - HAKKARİ

Yusuf Acar, Selçuklu, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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