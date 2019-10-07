Hakkari'de meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çukurca/Hakkâri'de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında 1 kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE OPERASYON

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.