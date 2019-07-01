01.07.2019 11:40
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Hakkari'de muhtarlara "resmi yazışma" semineri

Hakkari

Hakkari'de, Valilik Proje Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.

Hakkari 'de, Valilik Proje Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı İş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda başlayan seminere, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
5 gün sürecek seminerin ilk oturumunda İletişimci Hülya Dinçel, etkili iletişim, protokol kuralları ve resmi yazışma konularında muhtarlara bilgiler verdi.
Dinçel, vatandaşın yaşadığı sorunların muhtarlara iletilmesi, sorunların çözülmesi konularında dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.
Kaynak: AA
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