Hakkari'de, Nadir Görülen Hastalıklar İçin Etkinlik Düzenlendi

Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde öğrenciler, nadir görülen hastalıklara dikkati çekmek için "Mavi Kurdele" etkinliği düzenledi.
Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, etkinlik kapsamında Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yı ziyaret etti.
Ayca'ya mavi kurdele takarak, nadir hastalıkların yazılı olduğu broşürler veren öğrenciler, etkinliği sürdüreceklerini iletti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seren Havrandere de amaçlarının sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklarda farkındalık yaratmak ve toplumsal fayda sağlamak olduğunu söyledi.
Nadir görülen hastalıklarla ilgili öğrencileri bilgilendirdiklerini anlatan Havrandere, hastalıklarla ilgili toplumsal bilinç yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.
Çukurca, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA