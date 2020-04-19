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Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi.

19.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:06
Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde görevli olduğu askeri bölgede nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın edilmesiyle şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Çam'ın naaşı, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Mardin'e uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel
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