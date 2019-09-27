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Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

27.09.2019 14:52

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALI ÖĞRENCİLERDEN 2'Sİ KURTARILAMADI

Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Derecik, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(3)
TRABZON_61:mekanları cennet olsun bebelerin
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VATANSEVER:Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar dilerim.
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MURAT YILMAZ:Allah rahmet eylesin
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