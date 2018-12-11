Hakkari'de Öğrencilere Spor Malzemesi Desteği

Hakkari
'de "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" Projesi kapsamında spor kurslarına katılan öğrencilere, malzeme desteğinde bulunuldu.
Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, değişik okullarda sürdürülen spor kurslarına katılan öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.
Hakkari Spor Salonu'ndaki programda konuşan Vali İdris Akbıyık, bu tür projelerin kentin gelişmesine ve kalkınmasına olumlu katkılar sunacağına inandığını söyledi.
Akbıyık, şunları aktardı:
"Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek. İnşallah bizde aynı kanaatteyiz. Bu proje kapsamında spor malzemelerini dağıtacağız. Her zaman birinci mesele olarak eğitim diyoruz. Hayata başarılı olmak için eğitim ve kitap çok önemli. Ama sporda olmazsa olmaz. Bu kapsamda SODES projesi ile gençlerimizin gelişimine dönük birçok faydalı etkinlik ve organizasyon yapıldı. İnşallah bundan sonrada yapılmaya devam edilecek. Bu çerçeve de birçok okulumuza eşofman, forma, top, spor ayakkabısı gibi malzemeleri dağıtacağız."
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaklaşık 2 yıldır yürütülen proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 35 bin öğrencinin sporla tanıştığını söyledi.
Gür, amaçlarının çocukların sporla tanışmalarını, sporla bir yaşam geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.
Programa Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ve Milli Eğitim şube müdürleri katıldı.
Hakkari
11 Aralık 2018 Salı 15:00