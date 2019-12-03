Haberler » Güncel » Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi - Haber

Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Hakkari'de öğrencilere trafik düzenlemesiyle ilgili uygulamalı eğitim verildi.

03.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:24Hakkari'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
'de öğrencilere trafik düzenlemesiyle ilgili uygulamalı eğitim verildi.
Cumhuriyet Ortaokulu Trafik Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sosyal farkındalık yaratmak amacıyla okul giriş ve çıkışlarında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, ekipler öğrencilere trafik akışı, araçların durdurulması ve karşıdan karşıya geçme konusunda eğitim verdi.
Eğitimin ardından öğrenciler, trafik polislerinin gözetiminde yoldaki araçları durdurarak arkadaşlarının karşıdan karşıya geçmelerini sağladı.

Program sonunda ekipler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44 Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı - Haber
17:44 Engellilerin kamu kurumlarına atanma kurası ay sonunda yapılacak - Haber
17:44 Konya'ya şehit ateşi düştü - Haber
17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:39 Suya yüzde 22, atık suya yüzde 200, katı atık ücretine yüzde 150 zam yapıldı - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:48:50