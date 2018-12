Hakkari'de Okul Çağı Aşılama Oranı Yüzde 97'ye Ulaştı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:03



SAYİM HARMANCI - Hakkari genelinde yüzde 97'ye ulaşan okul çağı aşılama oranının, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor.Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte, her alanda hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.Valilik, ilgili kurumlar ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından hayata geçirilen projelerle alt ve üst yapısı, yolları, spor tesisleri, kaldırımları, aydınlatma sistemi, parkları ve sosyal alanları modern bir anlayış ile yeniden yapılandırılan kentte, sağlık alanında da ciddi ilerleme kaydedildi.AA muhabirinin Hakkari Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, mobil sağlık araçları ile köylerdeki vatandaşlara hizmet götürerek sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor.Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca planlanan okul çağı çocuklarına yönelik rutin aşılama ve 15 yaş altı çocukların eksik aşılamalarının tamamlanması için de yoğun çalışma yürütülüyor.Kent merkezi, Yüksekova Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ile bağlı 120 köydeki okullarda bu çalışma yapılırken aşılama oranı önceki yıllara göre artış göstererek yüzde 97'ye yükseldi.Bu yıl 5 bin 740 olarak belirlenen hedef kitlenin tamamına ulaşılması ve oranın yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor."Aşılama oranında yüzde 100'e ulaşmak istiyoruz"Çalışmalarda yer alan İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık görevlisi Mehmet Oğuz Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesinde rutin aşılama ve 15 yaş altı çocukların eksik aşılarını tamamlamak istediklerini söyledi.Ekiplerin her yerde özveriyle çalışma yürüttüğünü anlatan Yaman, "Program kapsamında bugün Sarıtaş köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin aşılamasını gerçekleştiriyoruz. İlimiz merkez, üç ilçe merkezi ve bağlı 120 köyde, tüm ücra köyler de dahil olmak üzere aşılamanın yüzde 100 hedefe ulaşması için çalışıyoruz." dedi.Yaman, gerçekleştirdikleri çalışmalarla son iki yıla göre aşılama oranında önemli artış sağladıklarını vurgulayarak, "Hakkari her anlamda güzel bir şehir. Güzel şartlarda mesleğimizi icra ediyoruz. Halkın daha iyi hizmet alabilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Tüm köylerdeki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.