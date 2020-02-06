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Hakkari'de "Okul Destek Projesi" etkinliği

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Okul Destek Projesi" kapsamında bir etkinlik düzenledi.

06.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:24Hakkari'de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan "Okul Destek Projesi" kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara sahip olmaları için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Okul Destek Projesi' kapsamında çocukların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamak amacıyla sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına yönelik bir etkinlik tertiplendi. Bu kapsamda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapmasında projeden faydalanan çocuklar ile velilerine Hakkari Üniversitesinin konferans salonunda müzik dinletisi yapılarak çocukların keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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