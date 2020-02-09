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Hakkari'de okullara kar tatili

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

09.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:08Hakkari'de okullara kar tatili

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, kent merkezi, ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yarın için tatil edildi.

ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 75 köy ve 205 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

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Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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