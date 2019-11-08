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Hakkari'de okullarda sivil savunma ve iş güvenliği denetimi yapıldı

Güvenli Gelecek" temasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma ve iş güvenliği birimlerinden oluşturulan denetleme heyeti, okullarda denetim ve rehberlik faaliyetlerinde bulundu.

08.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:10 Hakkari'de okullarda sivil savunma ve iş güvenliği denetimi yapıldı
Güvenli Gelecek" temasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Savunma ve iş güvenliği birimlerinden oluşturulan denetleme heyeti, okullarda denetim ve rehberlik faaliyetlerinde bulundu.
Okullarda belirlenen alanlarda kontroller gerçekleştiren denetleme heyeti, gördükleri eksikliklerle ilgili uyarılarda bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, denetimlerde okul binalarının çatıdan kazan dairesine kadar sivil savunma, iş güvenliği ve periyodik kontrol uzmanlarıyla kontrol edildiğini söyledi.
Amaçlarının okul güvenliğini tehdit eden çevresel faktörleri ve alınması gereken önlemleri belirlemek olduğunu kaydeden Gür, "Okullar için uygun bir okul güvenlik planı hazırlanmasında okul yönetimi, öğretmenler ve okulda görevli personellerle işbirliği yapmak, yaşanabilecek olağanüstü durumlarda alınabilecek tedbirleri belirleyici çalışmalar yapmak istiyoruz. İlimiz deprem kuşağı üzerinde yer alması ve bazı okullarımızın eski olması nedeniyle binaların güçlendirilmesine ve yangın merdivenlerinin yapılmasına öncelik veriyoruz. Okul sağlığı ve çalışanların eğitimi modülü kapsamında, her okulda en az iki ilk yardımcı, arama kurtarma eğitmeni ve yangın söndürme eğitmenlerinin görevlendirildi."

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Kaynak: AA

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