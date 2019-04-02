Hakkari'de "Okur Yazar Buluşması"

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Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Kadim Kent Derneğince yürütülen "Dünyamı Aydınlatan Pencerem: Kitap Kahvem" Projesi kapsamında "okur yazar buluşması" düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim okundu.Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan, katılımcılara Miraç Kandili ile ilgili bilgi verdi.Ayet ve yaşanmış olaylardan örnekler veren Kayan, namazın önemine değindi, Mescid-i Aksa'nın İslam alemi için anlam ve önemini anlattı.Konferansa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve öğrenciler de katıldı.