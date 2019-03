Hakkâri'de "Organik Saklı Şehirler" Projesi

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve yurt dışı eğitimi Hakkari İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Organik Saklı Şehirler" projesi kapsamında kurulan iş yerinin açılışı yapıldı."Organik Saklı Şehirler" projesinin açılış törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatif Başkanı Elif Ermağan ve kurum müdürleri katıldı. "Organik Saklı Şehirler" projesi kapsamında kurulan iş yerinin açılışını yapan Vali Akbıyık, "Organik Saklı Şehirler" projesinin amacı hakkında bilgiler verdi. Vali Akbıyık, "Bu tür projelerin Hakkari'de yalgınlaştırılması gerekiyor. Kadın hayatın her yerinde olmalıdır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Organik Saklı Şehirler' projesi hayata geçirildi. Kadınların ürettiği organik ürünleri burada gördük. Burada dağlarda toplanmış çok farklı bitkiler var. Birbirinden değerli birçok organik ürün var. Hakkari ilimiz gelişiyor, kalkınıyor. Tarımdan sağlığa, eğitimden spora, kültüre ve her alanda ciddi güzel gelişmeler var" dedi.Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek ise, projeyle kadın çiftçi ve ailelerinin organik tarım eğitimleri sonunda gelir getirici faaliyetlerinin arttırılması, aile ekonomilerinin ve yerel ekonominin güçlendirilmesinin sağlanması, Hakkari ilinin organik tarım havzasının geliştirilmesi ve sürdürülebilir doğal kaynaklarının korunmasına katkı sağlandığını söyledi. Şimşek, "Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, TZOB ortak protokolünde gerçekleştirilen eğitimlerde yaklaşık 180 kadın çiftçi eğitildi. Ayrıca yurt dışına (İtalya) çalışma ziyareti de gerçekleştirilmiş olup, proje kapsamında 1 adet Organik Tarım Evi de kurulmuştur. Proje kapsamında eğitim alan 7 kadın çiftinin istihdam edildiği Organik Tarım Evi içerisinde 1 adet organik ürün satış merkezi ve yöredeki organik ürünlerin kullanıldığı yöresel yemek işletmesi de açılmıştır" diye konuştu."Organik Saklı Şehirler" projesi kapsamında süt ve süt ürünleri, arı ürünleri, bölgeye has teremast, organik yerli çeltik, organik kurutulmuş bitkisel ürünler, incir ürünleri, alıç reçeli, ışgın reçeli, nar ekşisi, organik kurutulmuş meyveler, cevizli sucuk ve üzüm pekmezi, organik yumurta, siyabo, organik susam, organik tahin, konserve-turşu çeşitleri ve bölgede doğal olarak yetişen bitkileri sağlıklı koşularda temin etmenin mümkün olduğunu dile getiren Müdür Şimşek, "Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ürünlerin gıda kodeksine uygunluğu denetlenecek olup, proje kapsamında işletmeden sorumlu kadın girişimciler tarafından sağlıklı ve organik ürünlerin piyasaya sunulması sağlanacaktır. Söz konusu işletme; üretim yapan ve işletmede çalışan kadınlara bir umut kaynağı olacaktır. İstihdam edilecek kadın üreticiler, ürettikleri ürünler ile markalaşma yolunda önemli adımlar atacaktır. Proje sayesinde gelir düzeyi artan kadın üreticiler, tarımsal üretimlere yönelecek ve proje sürdürülebilirliği kendi iç kaynakları ve öz gelir döngüsü ile sağlanacaktır" diye konuştu.Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin ve Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatif Başkanı Elif Ermağan'ın da birer konuşma yapmasının ardından Vali Akbıyık ve beraberindekilere doğal yemeklerin ikram edilmesi ile program sona erdi. - HAKKARİ